Во 2 сезоне сериала «Дорога в тысячу ли» история Ким Сун-джа из Пусаны продолжается. Девушка росла во времена, когда Японию оккупировали. Ким Сун-джа встречалась с молодым человеком по имени Ко Хан-су, который изменял с нею своей жене. Когда девушка выяснила это, она уже ждала ребенка. Местный священнослужитель берет ее в жены, чтобы спасти ситуацию. Молодое семейство отправляется в Японию. Там, мужественно преодолевая презрительное отношение со стороны местных жителей к корейцам, они пытаются наладить свою жизнь. В новом сезоне героев ожидает немало трудностей, но они героически продолжат свой путь.