Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дорога в тысячу ли 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дорога в тысячу ли
Киноафиша Сериалы Дорога в тысячу ли Сезоны Сезон 2

Pachinko 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дорога в тысячу ли»

Во 2 сезоне сериала «Дорога в тысячу ли» история Ким Сун-джа из Пусаны продолжается. Девушка росла во времена, когда Японию оккупировали. Ким Сун-джа встречалась с молодым человеком по имени Ко Хан-су, который изменял с нею своей жене. Когда девушка выяснила это, она уже ждала ребенка. Местный священнослужитель берет ее в жены, чтобы спасти ситуацию. Молодое семейство отправляется в Японию. Там, мужественно преодолевая презрительное отношение со стороны местных жителей к корейцам, они пытаются наладить свою жизнь. В новом сезоне героев ожидает немало трудностей, но они героически продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Дорога в тысячу ли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава 9 Chapter Nine
Сезон 2 Серия 1
23 августа 2024
Глава 10 Chapter Ten
Сезон 2 Серия 2
30 августа 2024
Глава 11 Chapter Eleven
Сезон 2 Серия 3
6 сентября 2024
Глава 12 Chapter Twelve
Сезон 2 Серия 4
13 сентября 2024
Глава 13 Chapter Thirteen
Сезон 2 Серия 5
20 сентября 2024
Глава 14 Chapter Fourteen
Сезон 2 Серия 6
27 сентября 2024
Глава 15 Chapter Fifteen
Сезон 2 Серия 7
4 октября 2024
Глава 16 Chapter Sixteen
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2024
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше