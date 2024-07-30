Меню
Дорога в тысячу ли
Новости о сериале «Дорога в тысячу ли»
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
Написать
30 июля 2024 19:03
Главным победителем кинопремии «Готэм» 2022 стал фильм «Всё везде и сразу»
Также награды получили «Тар, «Солнце мое» и сериал «Дорога в тысячу ли».
Написать
29 ноября 2022 11:42
Вышел трейлер эпической семейной саги «Дорога в тысячу ли»
Проект стартует в марте на Apple TV+.
Написать
24 февраля 2022 16:49
