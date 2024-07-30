25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов

Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого

Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то

Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)

Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря

Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести