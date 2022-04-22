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Тихие воды 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тихие воды
Киноафиша Сериалы Тихие воды Сезоны Сезон 1

Тихие воды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тихие воды»

В 1 сезоне сериала «Тихие воды» в здание городского общественного бассейна врывается вооруженный преступник. Мужчина неадекватен и явно опасен, он открывает огонь по всем посетителям и сотрудникам спорткомплекса без разбора. В это время в воде находится профессиональный психиатр Кира Устьянова, которая помогает полицейским при допросах и психологическом анализе обвиняемых. Женщине удается спастись, но у нее развивается хроническая боязнь воды. Чтобы справиться с внутренними демонами и восстановить справедливость, она должна найти преступника и разобраться в его целях и мотивах.

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Список серий 1-го сезона сериала «Тихие воды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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