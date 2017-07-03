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Город 2015 - 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город
Киноафиша Сериалы Город Сезоны Сезон 1

Город 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город»

В 1 сезоне сериала «Город» в небольшом городке происходит чрезвычайное происшествие. Сгорает преподаватель, который работал в школе. За расследование принимается приезжий следователь Родион Стоцкий. Он удивлен, что тихий городишко оказывается вовсе не тем, чем кажется на первый взгляд. Выясняется, что здесь давно всем заправляют криминальные авторитеты, облюбовавшие Струнево после того, как их амнистировали. А большая часть ограблений и налетов в соседних регионах, по всей видимости, лежит на совести обитателей мирного городка. Стоцкому предстоит вывести преступников на чистую воду.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 июля 2017
График выхода всех сериалов
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