В 1 сезоне сериала «Город» в небольшом городке происходит чрезвычайное происшествие. Сгорает преподаватель, который работал в школе. За расследование принимается приезжий следователь Родион Стоцкий. Он удивлен, что тихий городишко оказывается вовсе не тем, чем кажется на первый взгляд. Выясняется, что здесь давно всем заправляют криминальные авторитеты, облюбовавшие Струнево после того, как их амнистировали. А большая часть ограблений и налетов в соседних регионах, по всей видимости, лежит на совести обитателей мирного городка. Стоцкому предстоит вывести преступников на чистую воду.