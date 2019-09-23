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Сильная слабая женщина 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сильная слабая женщина
Киноафиша Сериалы Сильная слабая женщина Сезоны Сезон 1

Сильная слабая женщина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 14 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сильная слабая женщина»

В 1 сезоне сериала «Сильная слабая женщина» провинциальная девушка Нина оканчивает школу с золотой медалью. В планах у нее поступление в престижный московский вуз и карьера модельера. Но все мечты девушки разбиваются вдребезги, когда она встречает первую любовь – сына прокурора Вадима. Парень бросает ее, как только узнает, что она беременна. Девушка остается наедине с проблемами, и только ее старенький дедушка Григорий Иванович продолжает поддерживать внучку. Пережив тяжелый период, девушка все же перебирается жить в Москву, но в столице ее встречают новые неприятности и непростой выбор.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сильная слабая женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
26 сентября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 октября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 октября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
2 октября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 октября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 октября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 октября 2019
График выхода всех сериалов
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