В 1 сезоне сериала «Сильная слабая женщина» провинциальная девушка Нина оканчивает школу с золотой медалью. В планах у нее поступление в престижный московский вуз и карьера модельера. Но все мечты девушки разбиваются вдребезги, когда она встречает первую любовь – сына прокурора Вадима. Парень бросает ее, как только узнает, что она беременна. Девушка остается наедине с проблемами, и только ее старенький дедушка Григорий Иванович продолжает поддерживать внучку. Пережив тяжелый период, девушка все же перебирается жить в Москву, но в столице ее встречают новые неприятности и непростой выбор.