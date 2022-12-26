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Госизмена 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Госизмена
Киноафиша Сериалы Госизмена Сезоны Сезон 1

Treason 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Госизмена»

В 1 сезоне сериала «Госизмена» в центре событий оказывается успешный агент MI6 по имени Адам Лоуренс. Его путь в профессии кажется предрешенным наперед, но все меняется, когда прошлое главного героя настигает его в лице Кары, русской шпионки. Их многое связывает. Кара заставляет Адама подвергнуть сомнению многие обстоятельства его текущей жизни. Напряженный треугольник замыкает жена главного героя Мэдди. Главным действующим лицам приходится приспосабливаться к новым реалиям. Они стремятся раскрыть тайны друг друга, желая защитить людей, которых больше всего на свете любят.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Госизмена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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