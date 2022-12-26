В 1 сезоне сериала «Госизмена» в центре событий оказывается успешный агент MI6 по имени Адам Лоуренс. Его путь в профессии кажется предрешенным наперед, но все меняется, когда прошлое главного героя настигает его в лице Кары, русской шпионки. Их многое связывает. Кара заставляет Адама подвергнуть сомнению многие обстоятельства его текущей жизни. Напряженный треугольник замыкает жена главного героя Мэдди. Главным действующим лицам приходится приспосабливаться к новым реалиям. Они стремятся раскрыть тайны друг друга, желая защитить людей, которых больше всего на свете любят.