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Цени каждый день 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Цени каждый день
Киноафиша Сериалы Цени каждый день Сезоны Сезон 2

Cherish the Day
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Цени каждый день»

Во 2 сезоне сериала «Цени каждый день» влюбленные Эван и Джентли вновь сходятся после того, как чуть не потеряли друг друга. Они оба – взрослые люди с полностью сформировавшимися характерами и повседневными проблемами. У мужчины есть требовательные родители и непростая работа в технологической компании, а у женщины – сложности с матерью и любимое дело. Тем не менее, они хотят быть вместе и готовы преодолевать встающие на пути преграды. Им предстоит найти место для своей любви в этом огромном, сложном мире.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Цени каждый день График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
У дождя есть капли Rain Has Drops
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2022
Солнце сияет Sun Has Shine
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2022
У луны есть лучи Moon Has Beams
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2022
Это делает тебя моей That Make You Mine
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2022
У рек есть берега Rivers Have Banks
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2022
Пески для берегов Sands for Shores
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2022
У сердец есть сердцебиение Hearts Have Heartbeats
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2022
Цените день That Make Me Yours
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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