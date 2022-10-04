Во 2 сезоне сериала «Цени каждый день» влюбленные Эван и Джентли вновь сходятся после того, как чуть не потеряли друг друга. Они оба – взрослые люди с полностью сформировавшимися характерами и повседневными проблемами. У мужчины есть требовательные родители и непростая работа в технологической компании, а у женщины – сложности с матерью и любимое дело. Тем не менее, они хотят быть вместе и готовы преодолевать встающие на пути преграды. Им предстоит найти место для своей любви в этом огромном, сложном мире.