В 1 сезоне сериала «Цени каждый день» двое взрослых людей со своими историями и проблемами заводят страстный роман, как будто они – безответственные подростки. Эван – примерный семьянин, заботливый сын и образцовый дядя для своих племянников. А Джентли – одинокая библиотекарша, посвящающая всю жизнь своему любимому делу. Тем не менее, между ними с первого взгляда вспыхивает искреннее чувство. Влюбленные балансируют между своими отношениями и повседневными проблемами, неизбежно встающими на пути любой пары.