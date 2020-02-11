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Цени каждый день 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Цени каждый день
Киноафиша Сериалы Цени каждый день Сезоны Сезон 1

Cherish the Day
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цени каждый день»

В 1 сезоне сериала «Цени каждый день» двое взрослых людей со своими историями и проблемами заводят страстный роман, как будто они – безответственные подростки. Эван – примерный семьянин, заботливый сын и образцовый дядя для своих племянников. А Джентли – одинокая библиотекарша, посвящающая всю жизнь своему любимому делу. Тем не менее, между ними с первого взгляда вспыхивает искреннее чувство. Влюбленные балансируют между своими отношениями и повседневными проблемами, неизбежно встающими на пути любой пары.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Цени каждый день График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бытие Genesis
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2020
Синтез Synthesis
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2020
Оазис Oasis
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2020
Основа Basis
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2020
Анализ Analysis
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2020
Немезида Nemesis
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2020
Синопсис Synopsis
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2020
Катарсис Catharsis
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2020
График выхода всех сериалов
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