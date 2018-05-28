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Обман 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обман
Киноафиша Сериалы Обман Сезоны Сезон 1

Обман 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обман»

В 1 сезоне сериала «Обман» успешный бизнесмен и примерный семьянин Антон неожиданно осознает, что живет не своей жизнью. Его путь выбрал не он сам, а его властные родители. Теперь у мужчины есть нелюбимая жена и ненавистная работа, но нет настоящего счастья. Он решает сбросить оковы и вернуть свою единственную настоящую любовь – девушку Ольгу, с которой ему много лет назад пришлось расстаться. Выясняется, что та тоже не смогла его забыть. Однако на пути влюбленных встают коварные козни родственников и друзей. В их отношения вмешиваются сестра Оли, деловой партнер Антона и некий загадочный недоброжелатель.

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Список серий 1-го сезона сериала «Обман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
29 мая 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
30 мая 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
30 мая 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 июня 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 июня 2018
График выхода всех сериалов
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