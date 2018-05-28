В 1 сезоне сериала «Обман» успешный бизнесмен и примерный семьянин Антон неожиданно осознает, что живет не своей жизнью. Его путь выбрал не он сам, а его властные родители. Теперь у мужчины есть нелюбимая жена и ненавистная работа, но нет настоящего счастья. Он решает сбросить оковы и вернуть свою единственную настоящую любовь – девушку Ольгу, с которой ему много лет назад пришлось расстаться. Выясняется, что та тоже не смогла его забыть. Однако на пути влюбленных встают коварные козни родственников и друзей. В их отношения вмешиваются сестра Оли, деловой партнер Антона и некий загадочный недоброжелатель.