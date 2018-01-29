В 1 сезоне сериала «Икра» следователь ОБХСС Александр Костенко расследует гибель своего коллеги и близкого друга Михаила Федорова. Но внезапно его без объяснений отстраняют от дела. Тогда мужчина отправляется в столицу, чтобы обратиться в вышестоящие органы и восстановить справедливость. Но уже в аэропорту он попадает в неприятности и сталкивается с курьером, перевозящим огромную сумму денег в запрещенной валюте. Бдительный Костенко задерживает преступника, но узнает в нем влиятельного партийного чиновника из Министерства рыбного хозяйства СССР. Выясняется, что в стране действует «икорная мафия».