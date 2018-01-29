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Икра 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Икра
Киноафиша Сериалы Икра Сезоны Сезон 1

Икра 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Икра»

В 1 сезоне сериала «Икра» следователь ОБХСС Александр Костенко расследует гибель своего коллеги и близкого друга Михаила Федорова. Но внезапно его без объяснений отстраняют от дела. Тогда мужчина отправляется в столицу, чтобы обратиться в вышестоящие органы и восстановить справедливость. Но уже в аэропорту он попадает в неприятности и сталкивается с курьером, перевозящим огромную сумму денег в запрещенной валюте. Бдительный Костенко задерживает преступника, но узнает в нем влиятельного партийного чиновника из Министерства рыбного хозяйства СССР. Выясняется, что в стране действует «икорная мафия».

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Список серий 1-го сезона сериала «Икра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 января 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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