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Нераскрытый талант 2016 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нераскрытый талант
Киноафиша Сериалы Нераскрытый талант Сезоны Сезон 1

Нераскрытый талант 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Нераскрытый талант»

В 1 сезоне сериала «Нераскрытый талант» в небольшом городе на побережье Волги появляется маньяк. Он убивает актеров драматического театра прямо на сцене во время спектаклей. Каждый раз ему удается скрыться от полиции, а предугадать имя следующей жертвы следствие раз за разом не успевает. Следователь Бутко допрашивает всех членов труппы. Особенно его интересует новый режиссер театра Вишневский, приезд которого странным образом совпал с появлением маньяка, и прима-актриса Марина Майская – бывшая жена того самого режиссера, которая постоянно пытается вмешаться в расследование.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нераскрытый талант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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