В 1 сезоне сериала «Нераскрытый талант» в небольшом городе на побережье Волги появляется маньяк. Он убивает актеров драматического театра прямо на сцене во время спектаклей. Каждый раз ему удается скрыться от полиции, а предугадать имя следующей жертвы следствие раз за разом не успевает. Следователь Бутко допрашивает всех членов труппы. Особенно его интересует новый режиссер театра Вишневский, приезд которого странным образом совпал с появлением маньяка, и прима-актриса Марина Майская – бывшая жена того самого режиссера, которая постоянно пытается вмешаться в расследование.