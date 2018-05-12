Во 2 сезоне сериала «Нераскрытый талант» актриса Марина Майская вновь оказывается в центре криминальной истории. Ее соседа по дачному участку кто-то убивает прямо в его день рождения. Вскоре его родной брат также погибает. Марина дает показания в полиции и заодно предлагает следствию свои версии. Бутко не очень радует такая активность актрисы, но он не отрицает, что ее помощь может пригодиться. Тем более что сами полицейские заходят в тупик. Подозреваемых оказывается сразу несколько, но у всех них есть алиби, да и мотивы преступлений не очевидны. Тем временем в театре становится небезопасно для Марины.