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Нераскрытый талант 2016 - 2018 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Нераскрытый талант
Киноафиша Сериалы Нераскрытый талант Сезоны Сезон 2

Нераскрытый талант 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Нераскрытый талант»

Во 2 сезоне сериала «Нераскрытый талант» актриса Марина Майская вновь оказывается в центре криминальной истории. Ее соседа по дачному участку кто-то убивает прямо в его день рождения. Вскоре его родной брат также погибает. Марина дает показания в полиции и заодно предлагает следствию свои версии. Бутко не очень радует такая активность актрисы, но он не отрицает, что ее помощь может пригодиться. Тем более что сами полицейские заходят в тупик. Подозреваемых оказывается сразу несколько, но у всех них есть алиби, да и мотивы преступлений не очевидны. Тем временем в театре становится небезопасно для Марины.

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Список серий 2-го сезона сериала «Нераскрытый талант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 5
Сезон 2 Серия 1
12 мая 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 2
12 мая 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 3
12 мая 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 4
12 мая 2018
График выхода всех сериалов
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