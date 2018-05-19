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Нераскрытый талант 2016 - 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Нераскрытый талант
Киноафиша Сериалы Нераскрытый талант Сезоны Сезон 3

Нераскрытый талант 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Нераскрытый талант»

В 3 сезоне сериала «Нераскрытый талант» Бутко распутывает очередное преступление и неожиданно понимает, что в отделе появилась «крыса». Кто-то из коллег предупреждает бандитов обо всех планах полиции. В это время на спектаклях Марины в театре все чаще появляется мэр города. Высокопоставленный поклонник не скрывает серьезных намерений и открыто ухаживает за красавицей-актрисой, несмотря на ее холодность. Об этом «романе» узнает Бутко, и выяснение отношений между влюбленными заканчивается публичным скандалом. А на следующее же утро мэра-ловеласа обнаруживают убитым. У следователя появляются серьезные проблемы.

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Список серий 3-го сезона сериала «Нераскрытый талант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 9
Сезон 3 Серия 1
19 мая 2018
Серия 10
Сезон 3 Серия 2
19 мая 2018
Серия 11
Сезон 3 Серия 3
19 мая 2018
Серия 12
Сезон 3 Серия 4
19 мая 2018
График выхода всех сериалов
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