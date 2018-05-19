В 3 сезоне сериала «Нераскрытый талант» Бутко распутывает очередное преступление и неожиданно понимает, что в отделе появилась «крыса». Кто-то из коллег предупреждает бандитов обо всех планах полиции. В это время на спектаклях Марины в театре все чаще появляется мэр города. Высокопоставленный поклонник не скрывает серьезных намерений и открыто ухаживает за красавицей-актрисой, несмотря на ее холодность. Об этом «романе» узнает Бутко, и выяснение отношений между влюбленными заканчивается публичным скандалом. А на следующее же утро мэра-ловеласа обнаруживают убитым. У следователя появляются серьезные проблемы.