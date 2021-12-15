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Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе
Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе Сезоны Сезон 1

Élite Historias Breves: Phillipe Caye Felipe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе»

В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе» юная испанка Каэтана пытается пережить не самый простой период — ее прошлые романтические отношения оказались на грани краха. По всей видимости, ничего хорошего главную героиню в ближайшее время не ждет. Сможет ли она вновь поверить в любовь? Отчаявшись, Каэтана ищет успокоения в объятиях своего приятеля Фелипе, испытывающего к ней самые нежные чувства. Все идет хорошо, пока в жизни девушки вновь не появляется бывший возлюбленный. По всей видимости, Филлип намерен вернуть себе девушку во что бы то ни стало.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Parte 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2021
Часть 2 Parte 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2021
Часть 3 Parte 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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