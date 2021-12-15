В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Филлип, Каэ, Фелипе» юная испанка Каэтана пытается пережить не самый простой период — ее прошлые романтические отношения оказались на грани краха. По всей видимости, ничего хорошего главную героиню в ближайшее время не ждет. Сможет ли она вновь поверить в любовь? Отчаявшись, Каэтана ищет успокоения в объятиях своего приятеля Фелипе, испытывающего к ней самые нежные чувства. Все идет хорошо, пока в жизни девушки вновь не появляется бывший возлюбленный. По всей видимости, Филлип намерен вернуть себе девушку во что бы то ни стало.