Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Как испортить всем праздники
Постер к сериалу Как испортить всем праздники
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Как испортить всем праздники
Как испортить всем праздники (2020 - …) How to Ruin Christmas 18+
Год выпуска 2020
Страна ЮАР
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 50 минут
О чем сериал

«Как испортить всем праздники» — многосерийное комедийное шоу, повествующее об афроамериканке по имени Туми, которая невольно становится причиной несчастья своей родной сестры. Начинается все как обычно: главная героиня отправляется в свой родной город, чтобы отметить новогодние праздники в кругу семьи. Поначалу все идет хорошо, но затем наступает долгожданная свадебная церемония, которую Туми невольно срывает. Естественно, она не очень гордится своим поступком и активно пытается все исправить, но сделать это оказывается далеко не так просто, как хотелось бы. К счастью, Туми никогда не сдается.

Как испортить всем праздники - трейлер второго сезона
Как испортить всем праздники
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Буси Лураи
Тандо Табет
Йонда Томас
Намбита Бен-Вази
Клементина Зита
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как испортить всем праздники - Свадьба / The Wedding Свадьба / The Wedding
2020, 3 эпизода
 
Как испортить всем праздники - Похороны / The Funeral Похороны / The Funeral
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши