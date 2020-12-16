«Как испортить всем праздники» — многосерийное комедийное шоу, повествующее об афроамериканке по имени Туми, которая невольно становится причиной несчастья своей родной сестры. Начинается все как обычно: главная героиня отправляется в свой родной город, чтобы отметить новогодние праздники в кругу семьи. Поначалу все идет хорошо, но затем наступает долгожданная свадебная церемония, которую Туми невольно срывает. Естественно, она не очень гордится своим поступком и активно пытается все исправить, но сделать это оказывается далеко не так просто, как хотелось бы. К счастью, Туми никогда не сдается.