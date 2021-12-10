Во 2 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» сюжет по-прежнему концентрируется на неловкой афроамериканской девушке по имени Туми, у которой есть ужасная привычка портить другим людям удовольствие. В новых сериях главная героиня оказывается перед еще одним, довольно непростым челленджем, традиционно связанным с праздниками. Кажется, прошлый Новый год ее совсем ничему не научил. По ходу развития событий Туми делает все возможное, чтобы исправить собственные ошибки и сделать жизни людей вокруг нее лучше и светлее.