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Как испортить всем праздники 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Как испортить всем праздники
Киноафиша Сериалы Как испортить всем праздники Сезоны Сезон 2

How to Ruin Christmas 18+
Оригинальное название The Funeral
Название Похороны
Премьера сезона 10 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Как испортить всем праздники»

Во 2 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» сюжет по-прежнему концентрируется на неловкой афроамериканской девушке по имени Туми, у которой есть ужасная привычка портить другим людям удовольствие. В новых сериях главная героиня оказывается перед еще одним, довольно непростым челленджем, традиционно связанным с праздниками. Кажется, прошлый Новый год ее совсем ничему не научил. По ходу развития событий Туми делает все возможное, чтобы исправить собственные ошибки и сделать жизни людей вокруг нее лучше и светлее.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Как испортить всем праздники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ну вот, опять Here We Go Again
Сезон 2 Серия 1
10 декабря 2021
Мне так жаль Sorry for Your Loss
Сезон 2 Серия 2
10 декабря 2021
Где же Туми? Where's Tumi?
Сезон 2 Серия 3
10 декабря 2021
И жила она долго и счастливо Happily Ever After
Сезон 2 Серия 4
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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