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Как испортить всем праздники 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Как испортить всем праздники
Киноафиша Сериалы Как испортить всем праздники Сезоны Сезон 3

How to Ruin Christmas 18+
Оригинальное название The Baby Shower
Название Младенческий душ
Премьера сезона 9 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Как испортить всем праздники»

В 3 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» нерадивая дочь и сестра Туми вновь возвращается в родной город, чтобы отметить Рождество со своей семьей. Вопреки здравому смыслу, девушка соглашается пригласить Гого Твалу повеселиться вместе. Разумеется, это приводит к неожиданным последствиям, которые придется расхлебывать всей родне. Вуси пытается разобраться со своими финансовыми проблемами. Семейные секреты незапланированно всплывают на поверхность, когда Баб'Мхизе делает внезапное объявление. Хайя делает свой ход. Членам семьи придется всерьез поработать над отношениями, прежде чем собраться в следующий раз.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Как испортить всем праздники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нет дыма... Where there's Smoke
Сезон 3 Серия 1
9 декабря 2022
Как мотылек на пламя A Moth to the Flame
Сезон 3 Серия 2
9 декабря 2022
Дом в огне Like a House on Fire
Сезон 3 Серия 3
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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