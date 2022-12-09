В 3 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» нерадивая дочь и сестра Туми вновь возвращается в родной город, чтобы отметить Рождество со своей семьей. Вопреки здравому смыслу, девушка соглашается пригласить Гого Твалу повеселиться вместе. Разумеется, это приводит к неожиданным последствиям, которые придется расхлебывать всей родне. Вуси пытается разобраться со своими финансовыми проблемами. Семейные секреты незапланированно всплывают на поверхность, когда Баб'Мхизе делает внезапное объявление. Хайя делает свой ход. Членам семьи придется всерьез поработать над отношениями, прежде чем собраться в следующий раз.