В 1 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» действие фокусируется на темнокожей молодой женщине по имени Туми. По мнению большинства окружающих ее людей, Туми — довольно непутевая девушка и любит ввязываться во всякие неприятности. Однако главная героиня явно не ожидала, что ее негативная аура каким-то образом может повлиять на жизнь близких людей. Перед Новым годом девушка отправляется в свой родной город, чтобы отпраздновать праздник в кругу семьи. Мероприятие неожиданно совпадает со свадьбой сестры Туми, которая, увы, не заканчивается ничем хорошим. Туми понимает, что именно она стала виновницей всего произошедшего. Но как вернуть сестре ее счастье?