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Как испортить всем праздники 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как испортить всем праздники
Киноафиша Сериалы Как испортить всем праздники Сезоны Сезон 1

How to Ruin Christmas 18+
Оригинальное название The Wedding
Название Свадьба
Премьера сезона 16 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как испортить всем праздники»

В 1 сезоне сериала «Как испортить всем праздники» действие фокусируется на темнокожей молодой женщине по имени Туми. По мнению большинства окружающих ее людей, Туми — довольно непутевая девушка и любит ввязываться во всякие неприятности. Однако главная героиня явно не ожидала, что ее негативная аура каким-то образом может повлиять на жизнь близких людей. Перед Новым годом девушка отправляется в свой родной город, чтобы отпраздновать праздник в кругу семьи. Мероприятие неожиданно совпадает со свадьбой сестры Туми, которая, увы, не заканчивается ничем хорошим. Туми понимает, что именно она стала виновницей всего произошедшего. Но как вернуть сестре ее счастье?

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Как испортить всем праздники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Всё было не так It's Not What It Looks Like
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2020
Я это улажу I'll Handle This
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2020
Когда это закончится? Can't a Girl Catch a Break?
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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