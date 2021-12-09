Во 2 сезоне сериала «Евгенич» история представителя отечественного шоу-бизнеса по имени Евгенич продолжается. В 90-е он создал немало хитов, однако после этого последовало 30-летнее изгнание. Теперь Евгенич решил вернуться. Он создает свой лейбл – продюсерскую компанию «Евгенич Мьюзик». Основной задачей фирмы является поиск участников и потенциальных хитов для будущего всероссийского музыкального состязания «Нашевидение». Интриги, которые плетут хейтеры, коварство соперников, завистники и враги постоянно внедряются в спокойную творческую среду Евгенича и угрожают нарушить гармонию его существования.