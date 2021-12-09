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Евгенич 2021, 2 сезон

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Киноафиша Сериалы Евгенич Сезоны Сезон 2

Евгенич 16+
Название Сезон 2
Количество серий 5
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Евгенич»

Во 2 сезоне сериала «Евгенич» история представителя отечественного шоу-бизнеса по имени Евгенич продолжается. В 90-е он создал немало хитов, однако после этого последовало 30-летнее изгнание. Теперь Евгенич решил вернуться. Он создает свой лейбл – продюсерскую компанию «Евгенич Мьюзик». Основной задачей фирмы является поиск участников и потенциальных хитов для будущего всероссийского музыкального состязания «Нашевидение». Интриги, которые плетут хейтеры, коварство соперников, завистники и враги постоянно внедряются в спокойную творческую среду Евгенича и угрожают нарушить гармонию его существования.

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Евгенич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
TBA
График выхода всех сериалов
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