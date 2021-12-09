В 1 сезоне сериала «Евгенич» действие фокусируется на некогда популярном российском продюсере по имени Евгенич. Никто не знал, как он выглядит, однако все просто обожали песни этого талантливого артиста. Большая часть страны плясала под хиты Евгенича в свои лучшие годы. К сожалению, неприятный инцидент на популярной программе «Песня года» вынудил главного героя забыть о своей головокружительной карьере. Никто не хотел с ним общаться, да и сам Евгенич разочаровался в себе. И только спустя двадцать лет продюсер решился восстановить свою репутацию в глазах преданных зрителей и многочисленных фанатов. Кроме того, Евгенич намерен показать всем свое настоящее лицо.