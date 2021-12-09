Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Евгенич 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Евгенич
Киноафиша Сериалы Евгенич Сезоны Сезон 1

Евгенич 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Евгенич»

В 1 сезоне сериала «Евгенич» действие фокусируется на некогда популярном российском продюсере по имени Евгенич. Никто не знал, как он выглядит, однако все просто обожали песни этого талантливого артиста. Большая часть страны плясала под хиты Евгенича в свои лучшие годы. К сожалению, неприятный инцидент на популярной программе «Песня года» вынудил главного героя забыть о своей головокружительной карьере. Никто не хотел с ним общаться, да и сам Евгенич разочаровался в себе. И только спустя двадцать лет продюсер решился восстановить свою репутацию в глазах преданных зрителей и многочисленных фанатов. Кроме того, Евгенич намерен показать всем свое настоящее лицо.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Евгенич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше