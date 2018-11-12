Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Декабристка
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Декабристка
Декабристка (2018 - 2018) Декабристка 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

События российского драматического мини-сериала «Декабристка» разворачиваются в 1950-е годы. Мать-одиночка Зина собирается стать женой успешного адвоката Алексея Левицкого. У мужчины есть недоброжелатель в лице прокурора Громова. Тот хочет избавиться от талантливого юриста, часто возникающего у него на пути, а также добиться расположения его избранницы. Для этого Громов пишет донос, лишая соперника карьеры и любимой женщины. Алексея ссылают в Иркутскую область. Зинаида, оставив все, едет вслед за ним.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Декабристка - Сезон 1 Сезон 1
2018, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши