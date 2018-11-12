События российского драматического мини-сериала «Декабристка» разворачиваются в 1950-е годы. Мать-одиночка Зина собирается стать женой успешного адвоката Алексея Левицкого. У мужчины есть недоброжелатель в лице прокурора Громова. Тот хочет избавиться от талантливого юриста, часто возникающего у него на пути, а также добиться расположения его избранницы. Для этого Громов пишет донос, лишая соперника карьеры и любимой женщины. Алексея ссылают в Иркутскую область. Зинаида, оставив все, едет вслед за ним.