В 1 сезоне сериала «Декабристка» действие происходит в 50-е годы прошлого века. Зина Уварова работает секретарем в суде. Ее супруг погиб в боях, и женщина одна воспитывает сына Мишку. После того, как ребенку исполнилось 11 лет, Зина поняла, что снова хочет замуж. Ее избранником стал адвокат Алексей Левицкий. Однако мужчина за недолгое пребывание в столице успел перейти дорогу влиятельному прокурору Громову. Тот ненавидит амбициозного Левицкого, который с легкостью выигрывает все судебные процессы.