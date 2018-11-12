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Декабристка 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Декабристка
Киноафиша Сериалы Декабристка Сезоны Сезон 1

Декабристка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Декабристка»

В 1 сезоне сериала «Декабристка» действие происходит в 50-е годы прошлого века. Зина Уварова работает секретарем в суде. Ее супруг погиб в боях, и женщина одна воспитывает сына Мишку. После того, как ребенку исполнилось 11 лет, Зина поняла, что снова хочет замуж. Ее избранником стал адвокат Алексей Левицкий. Однако мужчина за недолгое пребывание в столице успел перейти дорогу влиятельному прокурору Громову. Тот ненавидит амбициозного Левицкого, который с легкостью выигрывает все судебные процессы.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Декабристка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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