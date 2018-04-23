Российский сериал «Десять стрел для одной» – это история о библиотекаре по имени Надежда Митрофанова. Молодой женщине всегда казалось, что ее жизнь недостаточно яркая и увлекательная. Мать Нади вырастила ее сама. После смерти родительницы героиню потрясла новость о состоянии, которое ей досталось. Оказывается, Надежда осталась единственной наследницей дома, чья стоимость измеряется сотнями тысяч долларов. Этот подарок оставил девушке отец, который бросил ее мать сразу после появления Нади на свет. С того момента, как героиня приняла наследство, ее жизнь кардинально изменилась. В жизни женщины стали происходить удивительные события.