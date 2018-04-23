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Киноафиша Сериалы Десять стрел для одной
Десять стрел для одной (2018 - 2018) Десять стрел для одной 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский сериал «Десять стрел для одной» – это история о библиотекаре по имени Надежда Митрофанова. Молодой женщине всегда казалось, что ее жизнь недостаточно яркая и увлекательная. Мать Нади вырастила ее сама. После смерти родительницы героиню потрясла новость о состоянии, которое ей досталось. Оказывается, Надежда осталась единственной наследницей дома, чья стоимость измеряется сотнями тысяч долларов. Этот подарок оставил девушке отец, который бросил ее мать сразу после появления Нади на свет. С того момента, как героиня приняла наследство, ее жизнь кардинально изменилась. В жизни женщины стали происходить удивительные события.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Ардова
Анна Ардова
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Десять стрел для одной - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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