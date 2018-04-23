В 1 сезоне сериала «Десять стрел для одной» Надежда Митрофанова недавно похоронила маму. После этого героиня узнала, что является наследницей огромного состояния. Оно досталось ей от отца, который бросил семью сразу после ее рождения. После этого известия в жизни Нади стали происходить удивительные перемены. В город, где живет молодая женщина, приехал ее однокурсник Дмитрий Полуянов. Когда-то они вместе закончили исторический факультет. После работы он внезапно нагрянул к ней в гости и позвал Надю на свой мастер-класс, который, как выяснилось позже, является просто прикрытием для журналистского расследования.