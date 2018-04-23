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Десять стрел для одной 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Десять стрел для одной
Киноафиша Сериалы Десять стрел для одной Сезоны Сезон 1

Десять стрел для одной 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Десять стрел для одной»

В 1 сезоне сериала «Десять стрел для одной» Надежда Митрофанова недавно похоронила маму. После этого героиня узнала, что является наследницей огромного состояния. Оно досталось ей от отца, который бросил семью сразу после ее рождения. После этого известия в жизни Нади стали происходить удивительные перемены. В город, где живет молодая женщина, приехал ее однокурсник Дмитрий Полуянов. Когда-то они вместе закончили исторический факультет. После работы он внезапно нагрянул к ней в гости и позвал Надю на свой мастер-класс, который, как выяснилось позже, является просто прикрытием для журналистского расследования.

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Список серий 1-го сезона сериала «Десять стрел для одной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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