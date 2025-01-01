Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир

Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме

Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами

А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть