В 1 сезоне 6 серии сериала «Собаки в космосе» команда главных героев сталкивается с инопланетянином, который обладает кое-чем крайне важным. С помощью этого артефакта собаки смогут спасти свою планету — никому не придется переезжать!
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