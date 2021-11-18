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Киноафиша Сериалы Собаки в космосе Сезоны Сезон 1 Серия 8

Собаки в космосе 2021 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Собаки в космосе»
Апорт
Сезон 1 / Серия 1 18 ноября 2021
Сюда, девочка!
Сезон 1 / Серия 2 18 ноября 2021
Кружись
Сезон 1 / Серия 3 18 ноября 2021
Кто хороший мальчик?
Сезон 1 / Серия 4 18 ноября 2021
Тихо
Сезон 1 / Серия 5 18 ноября 2021
Голос
Сезон 1 / Серия 6 18 ноября 2021
Сидеть
Сезон 1 / Серия 7 18 ноября 2021
Смотри на меня
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2021
Фу
Сезон 1 / Серия 9 18 ноября 2021
Отдай
Сезон 1 / Серия 10 18 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Собаки в космосе» один из героев пытается повлиять на собачьи взгляды, а также вовлечь их в действующее противостояние. По ходу развития событий Апорт принимает несколько важных решений и меняет свое мировоззрение.

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