В 1 сезоне 8 серии сериала «Собаки в космосе» один из героев пытается повлиять на собачьи взгляды, а также вовлечь их в действующее противостояние. По ходу развития событий Апорт принимает несколько важных решений и меняет свое мировоззрение.
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