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Собаки в космосе 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Собаки в космосе
Киноафиша Сериалы Собаки в космосе Сезоны Сезон 1

Dogs in Space 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Собаки в космосе»

В 1 сезоне сериала «Собаки в космосе» события разворачиваются вокруг супер-пса по имени Апорт, который был выведен в рамках длительных экспериментальных процедур. Вместе с другими собаками главный герой отправляется в далекий космос для того, чтобы осуществить важную миссию по спасению человечества. Апорту необходимо найти планету, куда могли бы перебраться жить люди. Там должен быть воздух, вода, флора и фауна. По ходу дела выясняется, что открытый космос таит в себе множество разных опасностей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Собаки в космосе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Апорт Fetch
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2021
Сюда, девочка! Here, Girl!
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2021
Кружись Spin
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2021
Кто хороший мальчик? Who's a Good Boy?
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2021
Тихо Settle Down
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2021
Голос Speak
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2021
Сидеть Stay
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2021
Смотри на меня Watch Me
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2021
Фу Leave It
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2021
Отдай Drop It
Сезон 1 Серия 10
18 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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