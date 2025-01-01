Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке»

Под ударом даже Красный Страж и Человек-паук: 3 самых шокирующих смерти, которые могут случиться в «Судном дне»

В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков

«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»

Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы

Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)

Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит

Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

9 лет назад Netflix выдал один из лучших Sci-Fi 2010-х, и закрыл его на 2-м сезоне – зрители этого не простили (даже объявляли голодовку)