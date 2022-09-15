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Собаки в космосе 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Собаки в космосе
Киноафиша Сериалы Собаки в космосе Сезоны Сезон 2

Dogs in Space 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Собаки в космосе»

Во 2 сезоне сериала «Собаки в космосе» история об отправленных в открытый космос псах продолжается. Действие происходит в недалеком будущем. Земле угрожает опасность. Ученые отправляют космический экипаж, на борту которого находятся генетически модифицированные собаки, чтобы исследовать Галактику в поисках новой планеты, которую земляне смогут обжить и впоследствии назвать своим домом. Животных ждет немало увлекательных приключений и опасных испытаний. Сенбернара, джек-рассел-терьера, чихуахуа и боксера ожидает множество трудностей. Однако именно им доверили миссию по спасению человечества

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Собаки в космосе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Галактическая тактика Galactic Tactics
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2022
Кто такой чайный мальчик? Who's a Tea Boy?
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2022
Кому нужен договор? Who Wants a Treaty?
Сезон 2 Серия 3
15 сентября 2022
Лапы и перемотка Paws & Rewind
Сезон 2 Серия 4
15 сентября 2022
Ошибочная идентификация Mistaken IdEDity
Сезон 2 Серия 5
15 сентября 2022
Да будет хлеб Let There Be Loaf
Сезон 2 Серия 6
15 сентября 2022
Заморозить Freeze Out
Сезон 2 Серия 7
15 сентября 2022
Мусорный ужас Garbage's Horrorscope
Сезон 2 Серия 8
15 сентября 2022
Ни одно хорошее семя не остается безнаказанным No Good Seed Goes Unpunished
Сезон 2 Серия 9
15 сентября 2022
Лаять не на то дерево Barking Up the Wrong Tree
Сезон 2 Серия 10
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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