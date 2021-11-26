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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон 6 серия

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Сезон 2 / Серия 4 17 декабря 2021
Как запоминать сны
Сезон 2 / Серия 5 24 декабря 2021
Как быть спонтанным
Сезон 2 / Серия 6 31 декабря 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» несмотря на внешнюю решимость позволить судьбе быть его проводником, попытка быть спонтанным для Джона идет не совсем так, как планировалось. Сможет ли он достичь поставленной цели?

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