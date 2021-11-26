Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон 6 серия
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О чем серия
Во 2 сезоне 6 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» несмотря на внешнюю решимость позволить судьбе быть его проводником, попытка быть спонтанным для Джона идет не совсем так, как планировалось. Сможет ли он достичь поставленной цели?
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