Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон 6
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Все серии 2 сезона «Полезные советы от Джона Уилсона»
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Как выбрасывать батарейки
Сезон 2 / Серия 417 декабря 2021
Как запоминать сны
Сезон 2 / Серия 524 декабря 2021
Как быть спонтанным
Сезон 2 / Серия 631 декабря 2021
О чем cерия
Во 2 сезоне 6 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» несмотря на внешнюю решимость позволить судьбе быть его проводником, попытка быть спонтанным для Джона идет не совсем так, как планировалось. Сможет ли он достичь поставленной цели?
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