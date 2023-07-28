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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Полезные советы от Джона Уилсона
Киноафиша Сериалы Полезные советы от Джона Уилсона Сезоны Сезон 3

How To with John Wilson 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Полезные советы от Джона Уилсона»

В 3 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» главный герой, вооружившись видеокамерой, продолжает свои путешествия по различным местам. Чаще всего он гуляет по нью-йоркским улицам и беседует с прохожими. С их помощью Джон Уилсон решает вполне каждодневные бытовые задачи, связанные с поиском парковочного места или разделением чека в ресторане общественного питания. Талант Уилсона заключается в том, что он умеет находить нечто увлекательное в самых простых вещах, а также блистательно комментирует происходящее. В своем авторском шоу он по-прежнему выступает в качестве как ведущего, так и сценариста.

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий телешоу Полезные советы от Джона Уилсона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как найти общественный туалет How to Find a Public Restroom
Сезон 3 Серия 1
28 июля 2023
Как правильно чистить уши How to Clean Your Ears
Сезон 3 Серия 2
4 августа 2023
Как работать How To Work Out
Сезон 3 Серия 3
11 августа 2023
Как смотреть игру How to Watch the Game
Сезон 3 Серия 4
18 августа 2023
Как наблюдать за птицами How To Watch Birds
Сезон 3 Серия 5
25 августа 2023
Как отследить посылку How to Track Your Package
Сезон 3 Серия 6
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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