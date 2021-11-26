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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Полезные советы от Джона Уилсона
Киноафиша Сериалы Полезные советы от Джона Уилсона Сезоны Сезон 2

How To with John Wilson 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Полезные советы от Джона Уилсона»

Во 2 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» обаятельный комик-документалист продолжает изучать повседневную жизнь мегаполиса. Он путешествует с камерой по Нью-Йорку и знакомится с колоритными персонажами, задавая им интересные и порой неловкие вопросы. В этот раз он посетит городской пляж, научится правилам поведения в метро и в самолете, а также познакомится с особенностями городской моды. Всеми своими наблюдениями Джон, конечно же, поделится со зрителями, которым будет над чем посмеяться.

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий телешоу Полезные советы от Джона Уилсона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как инвестировать в недвижимость How To Invest in Real Estate
Сезон 2 Серия 1
26 ноября 2021
Как разбираться в вине How To Appreciate Wine
Сезон 2 Серия 2
3 декабря 2021
Как найти место для парковки How To Find a Spot
Сезон 2 Серия 3
10 декабря 2021
Как выбрасывать батарейки How To Throw Out Your Batteries
Сезон 2 Серия 4
17 декабря 2021
Как запоминать сны How To Remember Your Dreams
Сезон 2 Серия 5
24 декабря 2021
Как быть спонтанным How To Be Spontaneous
Сезон 2 Серия 6
31 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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