Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон 3
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Все серии 2 сезона «Полезные советы от Джона Уилсона»
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О чем cерия
Во 2 сезоне 3 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» главный герой размышляет о конкурентном и сложном процессе парковки в Нью-Йорке, где возможности, открывающиеся при наличии автомобиля, имеют широкий спектр недостатков.
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