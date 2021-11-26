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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 2 сезон 2

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Все серии 2 сезона «Полезные советы от Джона Уилсона»
Как инвестировать в недвижимость
Сезон 2 / Серия 1 26 ноября 2021
Как разбираться в вине
Сезон 2 / Серия 2 3 декабря 2021
Как найти место для парковки
Сезон 2 / Серия 3 10 декабря 2021
Как выбрасывать батарейки
Сезон 2 / Серия 4 17 декабря 2021
Как запоминать сны
Сезон 2 / Серия 5 24 декабря 2021
Как быть спонтанным
Сезон 2 / Серия 6 31 декабря 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» столкнувшись с подавляющим и загадочным миром вина, Джон пытается овладеть собственными чувствами и сделать один-единственный осознанный выбор. Но к чему он приведет Джона?

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