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Полезные советы от Джона Уилсона (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Полезные советы от Джона Уилсона
Киноафиша Сериалы Полезные советы от Джона Уилсона Сезоны Сезон 1

How To with John Wilson 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Полезные советы от Джона Уилсона»

В 1 сезоне сериала «Полезные советы от Джона Уилсона» простой нью-йоркский житель по имени Джон решает снять свой видеоблог о реалиях выживания в американском мегаполисе. Выступая одновременно режиссером, сценаристом и главным актером, он выходит с камерой на улицы города и изучает насущные вопросы. В процессе он попадает в забавные ситуации и берет интервью у горожан. Зрители узнают, как завести непринужденный разговор с незнакомцем, справиться с непослушной кошкой или приготовить идеальное ризотто.

Рейтинг шоу

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8.7 IMDb
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Список серий телешоу Полезные советы от Джона Уилсона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как вести светскую беседу How to Make Small Talk
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2020
Как установить строительные леса How To Put Up Scaffolding
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2020
Как улучшить память How To Improve Your Memory
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2020
Как сохранить мебель How to Cover Your Furniture
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2020
Как разделить чек How To Split the Check
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2020
Как приготовить идеальный ризотто How To Cook the Perfect Risotto
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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