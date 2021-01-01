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Нападение 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нападение
Киноафиша Сериалы Нападение Сезоны Сезон 1

Akıncı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 40 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нападение»

В 1 сезоне сериала «Нападение» центральный персонаж Фатих в дневное время работает школьным учителем. А по ночам он учиняет самосуд, превращаясь в неуловимого борца за справедливость, своеобразного супергероя. Фатих одержим желанием наказать всех представителей криминального мира. В его сердце совершенно нет места светлым и нежным чувствам. Встреча с очаровательной девушкой, случившаяся однажды на его жизненном пути, меняет все. Но избранница героя невольно оказывается впутанной в темные дела своего возлюбленного.

Рейтинг сериала

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2.3 IMDb
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Список серий сериала Нападение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 апреля 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
23 апреля 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
30 апреля 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
7 мая 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
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