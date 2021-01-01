В 1 сезоне 20 серии сериала «Нападение» Фатих узнает, почему Картографы появились в Стамбуле и проникли в здание посольства. И причиной тому стал он сам. Орхан записал видеообращение к Фатиху. Датчики не показывают данные его сердечного ритма.
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