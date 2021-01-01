Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нападение Сезоны Сезон 1 Серия 12

Нападение 2021 12 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 1 января 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 января 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 15 января 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 января 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 29 января 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 5 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 12 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 19 февраля 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 26 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 5 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 12 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 19 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 26 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 2 апреля 2021
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 9 апреля 2021
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 16 апреля 2021
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 23 апреля 2021
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 30 апреля 2021
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 7 мая 2021
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 14 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Нападение» в связи с недавними происшествиями Кемаля отстраняют от службы. Джунейт организовал все, чтобы это произошло. Кроме того, Кемаль попал за решетку. Ему предъявляют обвинения в тяжелом преступлении. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше