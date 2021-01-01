В 1 сезоне 12 серии сериала «Нападение» в связи с недавними происшествиями Кемаля отстраняют от службы. Джунейт организовал все, чтобы это произошло. Кроме того, Кемаль попал за решетку. Ему предъявляют обвинения в тяжелом преступлении.
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