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Киноафиша Сериалы Нападение Сезоны Сезон 1 Серия 8

Нападение 2021 8 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 1 января 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 января 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 15 января 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 22 января 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 29 января 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 5 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 12 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 19 февраля 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 26 февраля 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 5 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 12 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 19 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 26 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 2 апреля 2021
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 9 апреля 2021
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 16 апреля 2021
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 23 апреля 2021
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 30 апреля 2021
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 7 мая 2021
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 14 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Нападение» после гибели Юджеля Кемаль и Фатих ищут того, кто связан с этим делом. Нергиз завладевает неоспоримыми доказательствами, которые позволят ей схватить Джунейта. Кемаль хочет узнать, кому служит Джунейт.

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