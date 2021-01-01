В 1 сезоне 8 серии сериала «Нападение» после гибели Юджеля Кемаль и Фатих ищут того, кто связан с этим делом. Нергиз завладевает неоспоримыми доказательствами, которые позволят ей схватить Джунейта. Кемаль хочет узнать, кому служит Джунейт.
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