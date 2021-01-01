В 1 сезоне 1 серии сериала «Нападение» Фатих знает, что на сотрудников полиции нет никакой надежды. Они алчны и коррумпированы. Но он не может сидеть сложа руки, понимая, что на улицах его родного города процветает преступность.
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