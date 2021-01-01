Турецкий драматический сериал «Нападение» – это история о школьном преподавателе по имени Фатих, который по ночам превращается в борца с преступностью. В его сердце нет места любви, да и сам мужчина скептически относится к этому чувству. Однако прекрасная молодая женщина, которая возникает на его пути, меняет его взгляды. Он начинает привязываться к Бюшра и невольно впутывает ее в свои преступные дела. Паре влюбленных предстоит пройти множество испытаний и вдвоем окунуться в опасности криминального мира.