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Постер к сериалу Нападение
Постер к сериалу Нападение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 2.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 2.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Нападение
Нападение (2021 - …) Akıncı
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность 40 часов 0 минут
О чем сериал

Турецкий драматический сериал «Нападение» – это история о школьном преподавателе по имени Фатих, который по ночам превращается в борца с преступностью. В его сердце нет места любви, да и сам мужчина скептически относится к этому чувству. Однако прекрасная молодая женщина, которая возникает на его пути, меняет его взгляды. Он начинает привязываться к Бюшра и невольно впутывает ее в свои преступные дела. Паре влюбленных предстоит пройти множество испытаний и вдвоем окунуться в опасности криминального мира.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Йылдырай Шахинлер
Толга Текин
Шюкрю Озйылдыз
Бюшра Девели
Эркан Бекташ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нападение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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