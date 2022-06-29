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Бэймакс! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бэймакс!
Киноафиша Сериалы Бэймакс! Сезоны Сезон 1

Baymax!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бэймакс!»

В 1 сезоне сериала «Бэймакс!» индивидуальный медицинский помощник из мультика «Город героев» становится центральным персонажем собственного шоу. После победы над злодеями добрый андроид Бэймакс может, наконец, приступить к своим прямым обязанностям – помощи людям. Он диагностирует и лечит заболевания, присматривает за малышами, ухаживает за стариками и пробует себя в других, даже самых неожиданных профессиях. Однако робот не забывает и о безопасности города. Как только людям грозит беда, он приходит на помощь.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Бэймакс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2022
График выхода всех сериалов
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