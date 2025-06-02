Меню
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix
«Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнсдэй» и многое другое.
Написать
2 июня 2025 10:42
«Магическая битва» перехватила у «Атаки титанов» статус самого популярного аниме в мире
В последние годы наблюдается бум аниме по всему миру.
Написать
8 апреля 2024 13:28
Netflix готовит ремейк аниме-сериала «Ван-Пис»
Им занимается автор оригинальной манги.
Написать
18 декабря 2023 11:56
Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис»
Запомните этих ребят, скоро мы будем видеть их чаще благодаря нашумевшей экранизации легендарной манги.
Написать
17 сентября 2023 16:00
Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон
В продолжении появится еще один важный персонаж из оригинального аниме.
Написать
15 сентября 2023 13:38
Каким получился сериал «Ван-Пис», в основе которого лежит самая продаваемая манга
Ода-сенсей плохого не посоветует.
Написать
3 сентября 2023 11:46
Netflix представил финальный трейлер игрового сериала по аниме «Ван-Пис»
Премьера приключенческого шоу о бесстрашных пиратах состоится уже сегодня.
Написать
31 августа 2023 14:30
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
В этом году Netflix выпустит игровую адаптацию аниме-сериала «Ван-Пис»
Стример представил первый постер.
Написать
31 января 2023 10:37
