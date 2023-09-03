Каким получился сериал «Ван-Пис», в основе которого лежит самая продаваемая манга

31 августа на Netflix вышла live-action-адаптация популярной сёнэн-манги «Ван-Пис» Эйитиро Оды про доброго и уникального пирата Манки Д. Луффи и его команду. Стримингу не сильно везло после экранизации «Ковбоя Бибопа», но шоураннеры Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда решили рискнуть и перенести уникальный мир со страниц манги на живое исполнение. Рассказываем, что же получилось.

Что такое «Ван-Пис»?

«Ван-Пис» – это сёнэн-манга (для юношей до 18 лет), написанная и проиллюстрированная Эйитиро Одой. Сериализация началась в 1997 году и продолжается до сих пор. На данный момент выпущено уже 106 танкобонов. «Ван-Пис» признана самым успешным изданием компании Shueisha, так как является самый продаваемой мангой в мире, а ее тиражный оборот превосходит 4 000 000 экземпляров.

Несколькими годами позже, в 1999-м, студия Toei Animation стала выпускать аниме-сериал, который уже насчитывает больше 1000 серий и до сих пор выходит каждые выходные. Дополнительно также вышли фильмы, а релиз последнего One Piece Film: Red состоялся в прошлом году, заработав 246,5 миллиона долларов по всему миру, и стал шестым самым кассовым японским фильмом за все время.

Другими словами, это настоящая франшиза, производящая много разного контента в медиа и не только. А все началось с нескольких фреймов и абсолютно простой и легкой истории про парня Манки Д. Луффи, который мечтает стать королем пиратов и найти Ван-Пис аkа Большой куш. Но для настоящего грандиозного путешествия ему необходимо найти команду, корабль и союзников – это совершенно не проблема для молодого и амбициозного человека, потому что он следует за своей мечтой и готов преодолеть любые проблемы. Особенно когда его конечности могут растягиваться как резина – поэтому во многих баталиях Луффи просто непобедим. Не зря еще в детстве парнишка съел Дьявольский плод по ошибке. Совершенно случайно он находит настоящий экипаж таких же ненормальных мечтателей и приглашает отправиться в сложное путешествие на Гранд-Лайн. Тут и великий воин Ророноа Зоро, навигатор Нами, снайпер Усопп и повар Санджи. Каждый живет одним днем и совершенно не смотрит назад – идеальная команда для поиска сокровища.

One Piece. Большой куш

Почему она так известна?

Манга «Ван-Пис» начала выходить в самом популярном японском журнале Weekly Shonen Jump и покорила молодых читателей своей простой, уникальными персонажами и духом приключений. Каждый мог словно сам стать пиратом и отправиться на Гранд-Лайн в поисках сокровища. Однако больше всего серия запоминалась непрекращающимся оптимизмом, инфантильностью и добродушием главного героя Луффи, собравшего необычных людей вокруг себя. Все они со странностями и настоящие аутсайдеры, которых не принял настоящий мир, поэтому им только и оставалось создать свой собственный.

В 2004 году уже почти каждый десятый в мире подросток и старше знали о существовании «Большой тройки» манги – «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич». Поколение тех годов ждало новые переведенные главы и предвкушали скорейший просмотр аниме. Так совпало, что в то же самое время у аниме-индустрии начался – впервые – мейстримный период. Больше никаких OVA и фильмов, как было в 80-х и 90-х, – впереди только многосерийные и сложные истории. Другими словами, миру очень был необходим «Ван-Пис» со всеми своими странностями, кринжем, уникальным юмором и интересным экшеном. Время и место оказались правильными, а затем пришла настоящая органическая любовь.

One Piece. Большой куш

Как обстоят дела с live-action-экранизациями манги?

В середине 2000-х манга и аниме все еще считались нишевым продуктом, рассчитанным только на определенную аудиторию, даже субкультуру. Любить все японское было не таким популярным, а над некоторыми из-за этого даже издевались. Но в 2023 году и аниме, и манга являются частью повседневной жизни любого человека во всем мире. Существует даже отдельная стриминговая платформа Crunchyroll, транслирующая исключительно аниме из Японии, Китая и Кореи. Disney+ и Netflix закупают пачками самые популярные сериалы и фильмы, чтобы привлечь как можно больше аудитории. Последний даже помогает не только с дистрибуцией, но и с производством: все-таки по «Ведьмаку» тоже сделали аниме (хотя это очень спорный момент). Netflix также скупает права на live-action-экранизации манги или японской анимации – таким первым опытом стал «Ковбой Бибоп», полностью провалившийся в глазах критиков и фанатов.

В первую очередь любые адаптации Netflix нацелены на западную, с уклоном на американскую аудиторию, чьи интересы и вкусы отличаются от японских зрителей. Даже если «Ковбой Бипоп» является негласным арт-мейнстримом в аниме и отвечает на многие запросы европейской аудитории благодаря космическому сеттингу, джазовому аккомпанементу и колоритным персонажам, шоу все равно было сделано для восточного рынка.

Что же пошло не так? Ведь Netflix является настоящим гигантом в производстве сериалов, здесь уж точно никаких проблем в поисках финансирования и талантливых кадров. Скорее всего, вся загвоздка в продюсерском подходе повествования истории. Ярким примером является «Ведьмак», адаптированный Лорен Шмидт Хиссрих, которая полностью проигнорировала каноны мира Анджея Сапковского и даже не прислушивалась к фанатам. «Ковбой Бибоп» попал в такую же ситуацию, поэтому было немного сомнительно и даже страшно ожидать экранизацию «Ван-Писа» на платформе. Луффи по узнаваемости, может быть, даже популярнее Геральта, поэтому Netflix действительно рисковал быть полностью разгромленным под гнетом гневных реакций со стороны фанатов и критиков.

One Piece. Большой куш

Что же получилось на этот раз?

Производством live-action-адаптации занимался не только Netflix, но и Tomorrow Studios и Shueisha, издатель манги. Несмотря на то что шоураннерами сериала выступили Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда, автор манги «Ван-Пис» Эйитиро Ода принимал участие в производстве. В течение всего продакшена он делился информацией в социальных сетях, на какой стадии находится проект. Мангака уверил всех фанатов, что не позволит выпустить сериал, пока сам не будет доволен. Таким образом, иногда он требовал переснимать сцены, выходить на новые смены всю съемочную группу ради лучшего результата. Сериал Netflix – действительно проект Эйитиро Оды, за которым было последнее слово. А сенсею надо доверять!

С выпуска первой главы и релиза аниме «Ван-Пис» прошло уже два десятилетия, и за это время мангака много раз пересмотрел свою историю и что он мог сделать иначе. Конечно, кардинальных изменений в сюжете и сеттинге нет, но есть некоторые спойлерные, но приятные фанатскому сердцу детали. Сериал Netflix четко следует манге и потихонечку знакомит с каждым персонажем пиратов Соломенной шляпы. Здесь сразу же арка Ист-Блю и история про морпеха Коби как сайд-стори. Интересным образом работает телевизионный формат live-action, успевая отметить множество деталей манги и двигать сюжет в спокойном ритме без непонятных драматических прыжков или филлерских сцен.

Конечно, Луффи и команда теперь не такие взрывные, комичные и абсурдные, какими они предстают в анимации. Они более живые, человечные и приземистые, так как магия кино хоть и расширяет привычный нам реальный мир и позволяет путешествовать в виртуальность, но анимация все равно дает больше возможностей тестировать воображение. Возможно, Санджи в исполнении Теза Скайлера покажется вам слишком нормальным и относительно взрослым, Зоро – чересчур угрюмым, а Нами – больно тихой, но этого и стоило ожидать от live-action-адаптации западным стримингом. Все-таки они целились на американскую аудиторию, а не на японскую.

One Piece. Большой куш

Реакция фанатов

На сайте Rotten Tomatoes уже стоит 94% свежести от зрителей, что означает колоссальный успех стриминговой платформы. В принципе, 82% критиков отозвались положительно на экранизацию – значит, Эйитиро Ода не зря заставлял съемочную группу выходить на новые смены. В TikTok вирусятся разные видео фанатов, где каждый начинает ролик со слов: «”Ван-Пис” снял проклятие с live-action-экранизаций». Выходит, можно все-таки экранизировать мангу и попасть в сердце поклонников. Просто надо следовать канонам придуманной вселенной и прислушиваться к фанатским дискуссиям.

Стоит ли смотреть?

Привычный 2D-мир ожил и превратился в 3D? Багги – на самом деле человекоподобный клоун, он дышит, двигается и смеется. Улыбка Луффи такая же лучезарная, как и на страницах манги. У Зоро правда зеленые волосы, и третий меч он действительно держит зубами. Ист-Блю, Барати и Деревня Сиропа оживают – так и хочется потрогать через экран и оказаться там. Шоураннеры Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда хотели запечатлеть всю грандиозность и неоднозначность мира «Ван-Писа» – это стоит видеть своими глазами.

One Piece. Большой куш

Вердикт

Конечно, «Ван-Пис» создан исключительно для западной, в большей степени американской аудитории, которая еще не знакома с работой Эйитиро Оды. Однако про фанатов, самых важных зрителей, здесь тоже не забыли и оставили много пасхалок, которые анимешники с удовольствием будут разыскивать.

Драма, комедия и экшен сделаны с четким желанием удивить, взбудоражить и возбудить нового и старого зрителей. Наконец-то можно увидеть финты ногами от Санджи со всех сторон, а Зоро по-настоящему неконтролируем во время боя с тремя мечами. Длинные резиновые руки Луффи не выглядят странным вне анимационных рамок, поэтому смотреть на сцены «гам-гам» просто одно удовольствие. Лично от себя скажу, что все сцены с капитаном Шанксом такие же волнительные, как и в аниме. И да, у него действительно огненно-красные волосы!

Что нас ждет в будущем?

Манга состоит из 106 томов, а аниме до сих пор выходит и насчитывает больше 1000 серий. Конечно, нас ждёт ещё не один сезон, мы обязательно должны увидеть Дресс Розу!