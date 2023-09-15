Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон

В продолжении появится еще один важный персонаж из оригинального аниме.

Потоковый сервис Netflix официально объявил о продлении на второй сезон многосерийного пиратского фэнтези «Ван-Пис» спустя две недели после премьеры. Обычно стримеру требуется для анонса продолжения порядка месяца, а иногда и больше, поэтому столь раннее объявление, несомненно, является очень хорошим знаком. Экранизация культового аниме смогла впечатлить критиков и покорить рядовых зрителей, что вылилось в хорошую просматриваемость — с момента релиза приключенческий сериал находится на вершине самых востребованных шоу платформы.

В качестве приятного бонуса Netflix выпустил специальный ролик, в котором автор первоисточника Эйитиро Ода обратился к поклонникам с помощью кукольного телефона-улитки. Поблагодарив зрителей за проявленную активность, он пообещал, что в продолжение появится еще один важный персонаж из оригинала — очаровательный гибридный человек-олень Тони Тони Чоппер, медик команды Манки Д. Луффи (Иньяки Годой).

Несмотря на то, что сценарий второго сезона в общих чертах уже готов, на доработку создателям потребуется некоторое время, но делать сейчас что-либо из-за забастовок голливудских профсоюзов пока что нельзя, поэтому фанатам придется запастись терпением. Исходя из концовки первого сезона, в свежих сериях пиратам соломенной шляпы будет противостоять офицер морского дозора Смокер по прозвищу Белый охотник.