Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон

Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон

15 сентября 2023 13:38
Сериал «Ван-Пис» официально продлен на второй сезон

В продолжении появится еще один важный персонаж из оригинального аниме.

Потоковый сервис Netflix официально объявил о продлении на второй сезон многосерийного пиратского фэнтези «Ван-Пис» спустя две недели после премьеры. Обычно стримеру требуется для анонса продолжения порядка месяца, а иногда и больше, поэтому столь раннее объявление, несомненно, является очень хорошим знаком. Экранизация культового аниме смогла впечатлить критиков и покорить рядовых зрителей, что вылилось в хорошую просматриваемость — с момента релиза приключенческий сериал находится на вершине самых востребованных шоу платформы.

В качестве приятного бонуса Netflix выпустил специальный ролик, в котором автор первоисточника Эйитиро Ода обратился к поклонникам с помощью кукольного телефона-улитки. Поблагодарив зрителей за проявленную активность, он пообещал, что в продолжение появится еще один важный персонаж из оригинала — очаровательный гибридный человек-олень Тони Тони Чоппер, медик команды Манки Д. Луффи (Иньяки Годой).

Несмотря на то, что сценарий второго сезона в общих чертах уже готов, на доработку создателям потребуется некоторое время, но делать сейчас что-либо из-за забастовок голливудских профсоюзов пока что нельзя, поэтому фанатам придется запастись терпением. Исходя из концовки первого сезона, в свежих сериях пиратам соломенной шляпы будет противостоять офицер морского дозора Смокер по прозвищу Белый охотник.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Читать далее 15 сентября 2023
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Читать далее 15 сентября 2023
Тест: Какая ты Барби? Тест: Какая ты Барби? Читать далее 15 сентября 2023
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты «Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Читать далее 16 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Читать далее 15 сентября 2023
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов  5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов Читать далее 16 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше