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Любовная магия 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовная магия
Киноафиша Сериалы Любовная магия Сезоны Сезон 1

Любовная магия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовная магия»

В 1 сезоне сериала «Любовная магия» молодая женщина по имени Гала зарабатывает на жизнь своими необычными способностями. Она умеет привораживать и отвораживать супругов, спасать и разрушать семьи и даже заглядывать в ближайшее будущее. Иногда ее дар – это благодать, а иногда – настоящее проклятье, но женщина старается применять его только во благо. Тем временем у ясновидящей подрастает сын Никита, который встречает первую любовь. Мать пытается поддержать юношу, а заодно и устроить собственную личную жизнь.

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Список серий сериала Любовная магия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Встречи и расставания
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2021
Девушка сына
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2021
Ложная победа
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2021
Проклятье невинности
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2021
Любовь с препятствиями
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2021
Новая жизнь
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2021
Жених с того света
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2021
Подарок судьбы
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2021
Муж моей жены
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2021
Мать Тереза
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2021
Любимая вдова
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2021
Лучшие родители
Сезон 1 Серия 12
15 ноября 2021
Любовь до гроба
Сезон 1 Серия 13
16 ноября 2021
Дела семейные
Сезон 1 Серия 14
16 ноября 2021
Дочь
Сезон 1 Серия 15
17 ноября 2021
Инструктор
Сезон 1 Серия 16
17 ноября 2021
Пышка
Сезон 1 Серия 17
18 ноября 2021
Зависимость
Сезон 1 Серия 18
18 ноября 2021
Любимая вдова
Сезон 1 Серия 19
19 ноября 2021
Лучшие родители
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2021
Серия 21. Психотерапевт
Сезон 1 Серия 21
9 марта 2022
Серия 22. Брат Риты
Сезон 1 Серия 22
10 марта 2022
Серия 23. Связь
Сезон 1 Серия 23
14 марта 2022
Серия 24. Сосед
Сезон 1 Серия 24
15 марта 2022
Серия 25. Сестра Бориса
Сезон 1 Серия 25
16 марта 2022
Серия 26. Без памяти
Сезон 1 Серия 26
17 марта 2022
Серия 27. Просто жди
Сезон 1 Серия 27
21 марта 2022
Серия 28. Стерпится-слюбится
Сезон 1 Серия 28
22 марта 2022
Серия 29. Призрак
Сезон 1 Серия 29
23 марта 2022
Серия 30. Невеста
Сезон 1 Серия 30
24 марта 2022
Серия 31. Опьяненный любовью
Сезон 1 Серия 31
28 марта 2022
Серия 32. Ночная гостья
Сезон 1 Серия 32
29 марта 2022
Серия 33. Гулящий
Сезон 1 Серия 33
30 марта 2022
Серия 34. Инспектор
Сезон 1 Серия 34
31 марта 2022
Серия 35. Верните мужа!
Сезон 1 Серия 35
4 апреля 2022
Серия 36. Черная вдова
Сезон 1 Серия 36
5 апреля 2022
Серия 37. Четыре половинки
Сезон 1 Серия 37
6 апреля 2022
Серия 38. Ты – моя судьба
Сезон 1 Серия 38
7 апреля 2022
Серия 39. За первого встречного
Сезон 1 Серия 39
11 апреля 2022
Серия 40. Возвращение
Сезон 1 Серия 40
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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