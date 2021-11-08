В 1 сезоне 13 серии сериала «Любовная магия» Юлия волнуется за свою младшую сестру, которая не перестает думать о своем покойном супруге. Гала понимает, что девушку приворожили. Она может снять приворот. Это в корне меняет жизнь обеих сестер.
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