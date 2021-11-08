В 1 сезоне 9 серии сериала «Любовная магия» очередной клиент просит ясновидящую отворожить от него супругу. Он хочет безболезненно уйти к беременной любовнице. Однако Гала знает, что после этого отворота женщина может остаться одинокой на всю жизнь.
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