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Любовная магия 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Любовная магия
Киноафиша Сериалы Любовная магия Сезоны Сезон 2

Любовная магия 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Любовная магия»

Во 2 сезоне сериала «Любовная магия» продолжается история о ясновидящей по имени Гала. Напомним, в центре событий оказывается женщина, которая живет в большом городе со своим сыном-подростком по имени Никита. Он вступает в пубертатный период и связанное с этим время первых влюбленностей. А вот у его мамы с личной жизнью как-то не задалось. Зато у героини есть необычайный дар. Гала имеет экстрасенсорные способности, которые позволяют ей разбираться в вопросах, связанных с отношениями. Она без труда может рассказать, каким образом и насколько быстро закончатся романтические отношения у той или иной пары.

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Список серий сериала Любовная магия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
27 марта 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
28 марта 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
30 марта 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
3 апреля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
4 апреля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 апреля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
6 апреля 2023
Сезон 9
Сезон 2 Серия 9
10 апреля 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
11 апреля 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
12 апреля 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
13 апреля 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
30 марта 2022
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
31 марта 2022
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
4 апреля 2022
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
5 апреля 2022
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
6 апреля 2022
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
7 апреля 2022
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
11 апреля 2022
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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